TalTech ja Ida-Tallinna Keskhaigla hakkavad tegema õppe- ja arenduskoostööd

Koostöö ulatub patsientide operatsioonijärgsest monitoorimisest ja taastusravist, masinõppe ja tehisintellektiga andmete kogumise ja töötlemiseni. Samuti tähendab see virtuaalreaalsuse kasutamist taastusravis ja õppeprotsessides, aga ka infosüsteemide täiustamist ning õppe- ja täiendõppe korraldamist. Üks kõige olulisemaid teemasid on infosüsteemide ümberkujundamine raviotsuste tegemist toetavateks süsteemideks. Iga konkreetse teema jaoks sõlmitakse eraldi ühistegevuse leping.

Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi sõnul on koostöö Ida-Tallinna Keskhaiglaga muutunud aasta-aastalt mitmekülgsemaks ja ulatuslikumaks, luues väärtust mõlemale osapoolele, aga ka ühiskonnale laiemalt. «Meile on oluline panustada inimeste tervisesse – koostöös haiglaga saame viia meditsiini uuele tasemele, kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid ja värskeid teadustulemusi,» ütles Land.

ITK juhatuse esimees Tarmo Bakler hindab koostööd ülikooliga kõrgelt. «Meie arstid ja spetsialistid on huvitatud ühistest teadusprojektidest ning haigla toetab igati kõiki uuendusmeelseid tegevusi,» lausus Bakler.

ITK Kirurgiakliiniku üldkirurg-juhtivarst Airi Tark leiab, et haigla koostöö ülikooliga toob kasu mõlemale poolele. «See annab ühelt poolt teadlastele võimaluse väljatöötatud innovaatilisi lahendusi kliinilises praktikas rakendada, teisalt on see aga haigla jaoks suurepärane võimalus anda ülikoolile alusandmeid puuduolevate või uuendamist vajavate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks,» lausus Tark.