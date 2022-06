Ettevõtluskõrgkooli Mainor lõpetas rekordarv tudengeid

EEK Mainori Tallinna õppekeskuses toimunud lõpuaktusel said diplomi 194 spetsialisti. EEK Mainor ja Cleveron AS-i koostöös Viljandis tegutsevas Cleveroni Akadeemias lõpetas robootikatarkvara õppekava esimene lend, 14 tudengit.

Rektor Mait Rungi ütles aktuse avakõnes, et kooli suur eesmärk on olla Eesti ja Ülemiste City talentidega varustaja ja ettevõtete arenduspartner. «Oleme uhked linnakus töötavate vilistlastest juhtide ja tippspetsialistide üle.»

Suure tööjõunappusega IKT valdkonna ja ettevõtte jaoks sobiliku sisuga robootika õppekava puudumise tõttu lõid 2019. aastal AS Cleveron ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Cleveroni Akadeemia. Akadeemia õppeprogrammis pakutakse tudengitele integreeritud õppemeetodit, kus paralleelselt akadeemilisele õppele toimub kohe ka oskuste reaalne rakendamine. Kolmeaastane rakenduskõrghariduse õpe toimub Cleveroni peakontoris Viljandis ja tudengeid õpetavad Mainori õppejõud ning Cleveroni tippspetsialistid.

Sel suvel lõpetas lõpetas akadeemia esimene lend, 14 tudengit, neist kuus cum laude. Rektor Mait Rungi ütles aktuse avakõnes, et järjest vähemaks jääb ametikohti, kus täidetakse rutiinseid tööülesandeid, mida on lihtne tehnoloogiaga asendada. Kasvab vajadus spetsialistide järele, kes oskavad uut tehnoloogiat - roboteid - erinevatel elualadel kasutusele võtta.

Täpsed pooled lõpetanud noortest jätkavad tippsspetsalistidena Cleveronis, ülejäänud viivad Eesti robootikat maailmakaardile teistes Eesti ettevõtetes. Vastuvõtt Cleveroni Akadeemia teise lendu on avatud kuni 3. juulini.

Ülemiste Citys tegutsev kõrgkool tähistab sel sügisel oma 30. juubelit. Praegu on koolis võimalik õppida bakalaureuse ja magistriõppes enam kui kahekümnel õppekaval.

AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on 1992. aastal asutatud Eesti suurim erakõrgkool, kus on võimalik õppida nii rakenduskõrghariduse- kui magistriõppe tasemel eesti, vene ja inglise keeles.