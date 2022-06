GRAAFIK ⟩ Koduõppe tagajärg: eksamitulemused kukkusid ligi kolme punkti võrra

Harno testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa oli siiski positiivne, märkides, et eksamiperiood sujus kenasti. «Taas tehti kõvasti tööd ja meil on järjekordne kinnitus, et meie õpilased ja koolid on heal tasemel. Tänased abituriendid olid osaliselt distantsõppel, nende gümnaasiumiõpingute aja sisse jäi eriolukord ja nad pidid oma õpiharjumused ümber kujundama ning uut moodi teadmisi omandama,» rääkis ta.

Haridus- ja noorteamet hindas kokku ligi 23 000 eksamitööd. «Saame öelda, et eesti keele õpet pole distantsõpe väga palju mõjutanud. Inglise keele riigieksami tulemused on mõnevõrra langenud, kuid rõõmustab, et rahvusvahelisel inglise keele eksamil on üle 80 protsendi eksamitegijatest saanud riiklikus õppekavas nõutust kõrgema ehk C1–C2-keeleoskuse taseme. Matemaatika keskmine tulemus on veidi langenud, siin võib rolli mängida asjaolu, et kui 2021. aastal oli eksami sooritamine vabatahtlik ja eksamile otsustasid tulla need, kes end aines tugevamalt tundsid, siis sellel kevadel oli eksam kõigile lõpetajatele kohustuslik. See kajastub ka eksami tulemustes,» kommenteeris Püüa esialgseid riigieksamite tulemusi.