Riik toetab väliseestlaste õppima asumist Eestis

Väliseestlaste stipendiumi antakse välja kahes kategoorias: stipendium eesti keele õppimiseks ning stipendium eestikeelsel õppekaval kutse- või kõrghariduse omandamiseks. Praegu on avatud tasemeõppe stipendiumi taotlusvoor.

Stipendiumi saab taotleda kesk- ja kõrgharidusega Eesti päritolu isik, kes ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat - välja arvatud juhul, kui nad on Eestisse elama asunud taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul või saanud taotlemisele vahetult eelneval aastal väliseestlaste õppimise toetamiseks Eestis suunatud stipendiumi. Taotleja peab olema vastu võetud Eesti kõrg- või kutsekooli eestikeelsele õppekavale. Kui sisseastumistulemused selguvad pärast 15. juulit, tuleb esitada tõend, et sisseastumiseks vajalikud dokumendid on esitatud.