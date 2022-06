Miks õppida õpetajaks Tartu Ülikooli Narva kolledžis?

Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva on ka ise Narva kolledži lõpetanud. 1998. aastal asus ta õppima Narva Kõrgkooli, mis aga sai juba aasta hiljem Tartu Ülikooli osaks. Golubeva omandas inglise keele õpetaja ameti ja lisaerialana õiguse õpetada eesti keelt kuni 6. klassini. Lõpetamisel pakuti talle samas kolledžis alguses õpetaja, seejärel õppejõu ametikohta.

„Minu 20 aastat tagasi saadud haridus on ehe näide sellest, kui heal tasemel on Narva kolledž ning kuidas see on pidevalt arenenud, arvestades muutusi haridussüsteemis ning üldse Eestis ja Ida-Virumaal. Kõik siin omandatud kogemused, hoiakud ja teadmised ongi mul võimaldanud jõuda nii kaugele,“ ütleb Golubeva.

Narva on selles mõttes eriline koht, et siin ristuvad mitu keelt ja kultuuri. „Meil ei õpi ainult vene kodukeelega üliõpilased, vaid ka eesti kodukeelega tudengid, kes õpivad vene keelt võõrkeelena. Lisaks on meil ingliskeelseid õppejõude, mis muudab kolledži kolmkeelseks. Mitmekesine kultuuriruum rikastab, aga meil on omad head tavad ning neid järgides ongi pidev areng võimalik,“ räägib Golubeva.