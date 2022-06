Tallinna Tehnikaülikooli lõpetab sel suvel üle 1300 tudengi

Ülikooli rektor Tiit Land paneb lõpetajate südamele ühiskonna muutmise vajadust. «Valgus ei jõua maailma iseenesest, vaja on neid, kes seda annavad, jagavad. Ning just Tallinna Tehnikaülikooli lõpetajad on need, keda ühiskond võib ja saab usaldada.»