Koolist väljalangevuse ennetamiseks sai toetust kuus arendusprojekti

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põllu sõnul on toetusmeede loodud just selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid koos haridusasutustega välja töötada süsteemsed tugiteenused noorte õppimise ja arengu toetamiseks. «Esitatud projektidest tõusid positiivselt esile kohalike omavalitsusliitude projektid, kus laste toetamise vajadused olid omavalitsuste koostöös põhjalikult läbi mõeldud. Samuti oli projektides rõhku pandud haridus-, sotsiaaltöö-, tervishoiu- ja ohvriabi valdkonna koostööle terviklike lahenduste loomisel, et toetada laste ja noorte koolis püsimist,» ütles Põld.