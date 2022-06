Tudengivormelite demosõidud lõppesid viperustele vaatamata edukalt

Neljapäeval tegi avaliku demosõidu TalTechi ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ühismeeskonna loodud elektri- ning isejuhtiv vormel. 50-liikmeline tiim ehitas vormelautod valmis üheksa kuuga.

Tiimi juhi Georg Kõivumäe sõnul oli eelmise hooaja elektrivormeli probleemiks stabiilsus kurvides. Probleemi lahendamiseks muudeti esitiiba ja difuusorit, et parandada õhuvoolu erinevates rajaolukordades. Vedrustusega tehti hulga tööd, et kogu rehvi potentsiaal ära kasutada. Selleks, et juhil oleks võimalik kiire autoga toime tulla, parandati seadistust, näiteks lisati esisilda stabilisaatorvarras.

Isejuhtiva vormeli peainsener Tauri Tammaru kinnitas, et suurimad probleemid olid isejuhtiva süsteemi töökindlus ja kurvisuutlikkus. «Asja parandamiseks võtsime kasutusele robustsema kaardistamisalgoritmi, mis koos uue lidari algoritmiga lubab autol näha koonuseid kuni 40 meetri kauguselt varasema 15 asemel.»

Lisaks on täiesti ümber tehtud teekonna planeerimine. Vormel saab hakkama ka siis, kui raja kaardistamisel on tehtud viga. «Alates teisest ringist planeerib sõiduk oma teekonda ette, kasutades mudelipõhist juhtimist,“ sõnas Tammaru. „Matemaatilise mudeli põhjal on võimalik prognoosida, kuidas läbida kurv võimalikult kiiresti,» lausus peainsener.

Elektrivormeli uuendused on parandanud auto ringiaegu kolme sekundi võrra. Kurvides suudab elektrivormel saavutada kuni 3G külgkiirendust ja pidurdamistel 2,5G pikikiirendust, mõlemad väärtused on 0,5G võrra suuremad kui varem.

Tudengivormeli tiim on oma uute autodega valmis kaitsma maailma edetabeli viiendat kohta Itaalias, Austrias, Tšehhis, Ungaris ja Saksamaal. Eestis sõidavad vormelid Aravetel Baltic Openil 8.-11. septembril.

Formula Student on peamiselt tehnikateaduste tudengitele suunatud rahvusvaheline tootearendusvõistlus, kus üliõpilased projekteerivad ja ehitavad valmis üheistmelise vormelauto. Auto peab läbima erinevaid katseid ning sõitma võidu ringrajal. Vormelautosid hindab rahvusvaheline ja kõrgetasemeline asjatundjate žürii. Projektis osalemine annab tudengile reaalse kogemuse auto projekteerimises ja valmistamises ning tutvustab noortele inseneridele autotööstuse majanduslikku poolt.