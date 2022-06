Sisekaitseakadeemias saab omandada sisejulgeoleku mikrokraadi

Mikrokraadikava läbinul on edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või magistrikraadi omandamiseni.

Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka tõdeb, et mikrokraadikavade järgi õppimine kui paindlik ja tööturuvajadusi arvestav õpivorm on saanud kiirelt populaarsust. Muutuv olukord maailmas, tänases julgeolekupildis, samuti uued paindlikumad töötamise vormid nõuavad pidevalt oma oskuste arendamist. Mikrokraadiprogrammid võimaldavad õppida mingit kitsamat valdkonnapädevust ja ühendada paremini töö ning õppimine.

«Mikrokraad on justkui väike haridusamps, millega saab omandada uusi teadmisi ja tarkusi, aga samal ajal saab ampsu haaval omandada lõpuks ka kõrgharidus või magistrikraad. Viimaste aastate kriisid ja suurenenud julgeolekuohud on tinginud vajaduse järjest paindlikumate siseturvalisuse ja sisejulgeoleku valdkonna õpivõimaluste järele. Loodan, et uued siseturvalisuse mikrokraadikavad täidavad seda eesmärki,» ütles Vetka.