Kehtna Kutsehariduskeskust hakkab juhtima Karmen Selter

Haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal märkis, et Karmen Selteri tugevusteks on pikaajaline töö- ja juhtimiskogemus kutsehariduse valdkonnas ning selge visioon Kehtna Kutsehariduskeskuse arengust. «Kvaliteedijuhtimise ja -hindamise kogemused annavad Karmenile laiapõhjalise vaate kutsekoolides toimuvast ning selle arendamise vajadustest ja võimalustest,» sõnas Trummal.

Karmen Selter on praegu Viljandi Kutseõppekeskuse arendusjuht. Varasemalt on ta töötanud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutseõppeasutuste hindamiseksperdina ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli kvaliteedijuhina. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise õppekaval.