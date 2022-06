Virumaa kolledži lõpetab uus lend tulevikuinsenere

«TalTech on Virumaa kolledži baasil arendamas uusi õppekavasid. Lähiaastatel on plaanis avada Jätkusuutliku tööstuse magistri ning Jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse bakalaureuse õppekavad. Uuel inseneriteaduskonna magistrikaval Rohelised energiatehnoloogiad on plaanis viia õppetöö läbi sessioonõppe vormis Ida-Virumaal,» ütles kolledži direktor Mare Roosileht.