Eesti kõrgkoolid saavad kliimateadlikkuse edendamiseks ligi pool miljonit eurot

KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuhi Kai Eisenbergi sõnul levib kliimamuutuste teemal hulk eksiarvamusi, mis saavad alguse eelkõige teadmatusest. «Seetõttu on oluline, et selle teema käsitlemisse oleksid kaasatud nii lapsed kõikides vanustes kui ka haridustöötajad. Teadmised kliimamuutustest peavad alguse saama juba maast madalast ja eakohaste materjalidega, mida just see projekt pakubki,» sõnas Eisenberg.

Projekti ühel partneril Bergeni ülikoolil Norras on pikaajaline kogemus, kuidas teaduskommunikatsiooni abil suurendada teadlikkust ja toetada õpiprotsesse. Norra suursaadik Else Berit Eikeland sõnas, et kliimamuutused on Eesti ja Norra noorte jaoks ühine väljakutse ning on hea meel, et mõlema riigi ülikoolid saavad selles vallas nüüd edukalt koostööd teha. «Ainult ühiselt on meil lootus jõuda ÜRO säästva arengu eesmärkideni, mille üheks osaks on kliima tegevuskava koostamine,» märkis suursaadik.