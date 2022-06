Tehisintellektiga hooneautomaatika juhtimine tõi TalTechi tudengitele võidu

Võiduidee nimega ENSA.AI lahenduse abil saaks ennustada hoone hõivatust õhuventilatsiooni juhtimisel kasutades süsihappegaasi taset ja temperatuuri andmeid. Tudengite juhendaja Eduard Petlenkovi sõnul on töörühma liikmed teinud teostatavusuuringu, mis kinnitas, et lahendust saab päriselus rakendada. «Tegemist on esimese prototüübiga, mida saaks pärast mõningat täiustamist kasutada eri tüüpi hoonetes ventilatsioonisüsteemide juhtimiseks.»