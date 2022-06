Heateo Haridusfond toetab 100 000 euroga Ukraina koolilaste kohanemist

Selleks, et Ukraina õpilasi vastu võtnud haridusasutused saaksid võtta laiemalt kasutusele keeleõppeks mõeldud digiõppemängud, eraldab Heateo Haridusfond OÜ-le ALPA Kids 28 800 eurot. Toetus tagab 100 haridusasutusele ligipääsu eesti keelt ja kultuuri õpetavatele digimängudele, mis on loodud koostöös Eesti õpetajatega ning saanud suurepärase tagasiside keeleõppe-tööriistana.

Heateo Haridusfondi portfellijuhi Kadri Väljaste sõnul reageeris üleskutsele fondist rahastust taotleda 11 algatust. «Heateo Haridusfond soovib panustada ettevõtmistesse, millel on potentsiaali jõuda võimalikult suure sihtgrupini. Koolitades Ukrainast pärit õpetajaid tegutsema Eesti haridussüsteemis ning Eesti õpetajaid töötama Ukraina õpilastega, aitame sõjapõgenike kiiremale kohanemisele kaasa. Mida sujuvam on kohanemine, seda kiiremini taastub koolides tavapärane rütm,» ütles Väljaste.

Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille eesmärk on anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Fondi asutasid 2019. aastal Martin Villig, Taavet Hinrikus, Bolt ja Wise koos uue põlvkonna ettevõtjatega. Tänaseks on enam kui 50 ettevõtjat panustanud fondi kokku 3 miljonit eurot. Heateo Haridusfondi juhib Heateo Sihtasutus, kellel on pikaajaline kogemus mõjusate ühiskondlike algatuste käivitamisel ja kasvatamisel.