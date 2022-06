Saaremaa vald koondab Leisi kooli ja Pärsama lasteaia direktori

Saaremaa abivallavanem Maire Käärid ütles BNS-ile, et mõlema viimane tööpäev on 30. juunil ja nad vabastatakse töölt seoses töölepingu erakorralise ülesütlemisega. «Mõlemale direktorile on toimetatud allkirja vastu 28. aprillil teade töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta,» lausus Käärid.