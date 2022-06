Tartu eesmärk: haridus eestikeelseks nelja aastaga

«Kõigil noortel peab olema võrdne võimalus eneseteostuseks ja ühiskonnaelus osalemiseks. Eestikeelne haridus aitab lastel ja noortel lõimuda eesti kultuuri- ja väärtusruumi, annab võrdse võimaluse osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata järgmise haridustaseme õpinguid juba täielikult eesti keeles. Tartul on hea stardipositsioon, sest eesti keele õpet on Tartu kakskeelsetes koolides ja lasteaedades arendatud kogu aeg,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Abilinnapea Lemmit Kaplinski lisas, et Tartu linna tegevuskava eesmärgid on kooskõlas riikliku tegevuskavaga, mis näeb ette ülemineku eestikeelsele õppele 2035. aastaks. «Eestikeelse hariduse küsimus on väga oluline kogu Eestis ning ühiskond ootab praegu selgelt, et selle teemaga aktiivselt tegeletaks. Tartu tegevuskava on suunanäitaja kogu ülejäänud Eestile,» lausus Kaplinski.