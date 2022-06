Paide koolinoored valmistasid TalTechi teadlaste käe all uusi materjale

TalTechi geoloogia instituudi ning materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi koostöös toimus lõppeva õppeaasta jooksul 3 kursust, mille jooksul käsitleti ringmajandust selle algusest lõpuni. Tallinna Tehnikaülikooli mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna juhataja Veiko Karu ütles, et kuna ringmajandus algab mäendusest, keskendus esimene kursus toormete võimalikult efektiivsele kaevandamisele, väärindamisele ning töötlemisele.

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemlektor ja materjalitehnoloogia õppekava programmijuht Tiia Plamus täiendas omalt poolt, et valikkursuste sarja teises ja kolmandas kursuses käsitleti ringmajandust materjalitehnoloogia valdkonnas. «Osalejad õppisid tundma tekstiilivaldkonda, päikeseenergeetika materjale ning puit- ja polümeermaterjale ja palju muud.»

Mõttele pakkuda kohalikule koolile ringmajanduse valikkursust tuli Paide linn, kes esitas ülikoolile sellekohase ettepaneku. «Kohe oli selge, et siin tuleb kahel instituudil koostööks käed lüüa ja oma õppejõudude-teadlaste abiga panna kokku tõeliselt tugeva ainekava. Eriliselt hea meel on, et saime noored kutsuda kursustetöid tegema TalTechi laboritesse, sellist võimalust pole kooliõpilastel varem olnud,» kinnitas Veiko Karu.