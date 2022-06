Tallinn avab suviseks avalikuks kasutamiseks 14 koolistaadionit

«On väga hea meel, et linna poolt eelmisel aastal algatatud samasisuline pilootprojekt sai palju positiivset vastukaja. Suvevaheajal õpilaste poolt kasutamata koolistaadionid on Tallinna elanikele suurepärane võimalus tasuta sportimiseks ja vabaajategevusteks linnas. Seega otsustasime ka sellel aastal koolistaadionid linlastele avada, suurendades märgtavalt ka staadionite arvu,» sõnas abilinnapea Vadim Belobrovtsev

Ta avaldas lootust, et spordiväljakuid kasutatakse aktiivselt ja heaperemehelikult. «Sportima on oodatud igas eas inimesed, kuid palume kindlasti pidada kinni staadionite ja väljakute kodukorrast,» toonitas Belobrovtsev.

Suvehooajal on avatud ka Tallinna kultuuri- ja spordiameti hallatavate spordiasutuste väljakud: Sõle spordikeskuse jalgpalli ja korvpalliväljakud Sõle 40, Lasnamäe sportmängude maja korvpalli ja rannavõrkpalli väljakud Koorti 25, Kristiine spordimaja korvpalliväliväljakud Sõpruse puiestee 161 ja Pirita spordikeskuse rannavõrkpalli väljak Rummu tee 4.

Staadionid on avatud 13. juunist 28. augustini iga päev kell 8-21, välja arvatud riigipühadel või juhul, kui need on välja renditud organiseeritud treeninguteks.