Kõige mainekam rakenduskõrgkool Eestis on Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Vastajad tõid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli puhul välja, et selle lõpudiplom on tööturul hinnatud, kõrgkool on usaldusväärne ning annab erialal töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Usaldusväärsus ja hariduse praktilisus on elanike silmis hea rakenduskõrgkooli puhul ühed olulisemad omadused. 15-24-aastased tõid lisaks nendele omadustele võrreldes vanemate elanikega enam välja kõrgkooli uuenduslikkust, head asukohta ning seda, et omandatav haridus tagab kindla karjääriteekonna.