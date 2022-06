Selgusid selle aasta parimad veebipõhised haridusprojektid

Lisaks anti üle seitse eripreemiat. Parim STEM-valdkonna projekt on «Stem Challenge», mis tuli Ristiku põhikoolist ja õpetaja Eve Reisalu juhendamisel. Parim kultuuriteadlikkuse projekt on «Anniversaires», mida juhendasid Peetri lasteaed-põhikooli ja Surju põhikooli õpetajad Inga Rennit, Riina Ollo ja Signe Reidla.

Parim matemaatika projekt on «Enjoy Math and Sciences! 2020 – 2021», milles osalesid Pärnu Kuninga tänava põhikooli õpetajad Inga Merisaar, Katrin Kurvits, Lemme Sulaoja, Liina Õmblus, Tiiu Kiveste ja Liis-Raal Virks. Parim tehnoloogiaprojekt on «Technology Impact», mille juhendaja oli Saaremaa gümnaasiumi õpetaja Ülle Kreos.

Parim keskkonnateadlikkust arendav projekt on «Ecomates: Little Detectives», mida juhendasid Tallinna Sõbrakese lasteaia õpetajad Jelena Rattik ja Oksana Grebinstsikova. Jätkusuutliku projekti musternäidisena toodi esile Jõhvi Vene põhikooli projekt «Youth has the Midas Touch 2.0», mida juhendas õpetaja Galina Safronova.