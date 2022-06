Koolipidajad saavad 1,6 miljonit eurot eesti keele õppe toetuseks

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on eraldatav raha suunatud nii Eestis elavate eesti keelest erineva emakeelega laste kui ka uus-sisserändajate keeleõppe toetuseks. «Meie eesmärk on aidata kaasa vähese eestikeele oskusega laste ja noorte lõimumisele Eesti kultuuriruumi ning laiendada nende järgmisi haridusvalikuid edasiõppimisel. Senine praktika on näidanud, et eesti keele kui teise keele tasemetöödes ja eksamites on saanud paremaid tulemusi lapsed, kelle õppetöös rakendati tõhusalt lõimitud aine- ja keeleõppe meetodeid,» ütles minister Liina Kersna.

Toetus jagatakse seda taotlenud koolipidajatele pearaha alusel arvestusega, et nii keelekümblusprogrammi õpilaste kui ka vähemalt 40 protsenti eestikeelset õpet saavate õpilaste pearaha suuruseks on 185 eurot. Uus-sisserändajate pearaha suurus on 400 eurot õpilase kohta, seda juhul kui koolis on kolm või enam õpilast. Kui õpilasi on alla kolme, siis on toetuse suuruseks ühe õpilase kohta 1000 eurot.