Tartu Ülikool on maailma ülikoolide edetabelis 296. kohal

Võrreldes 2022. aasta edetabeliga kerkis Tartu Ülikool 2023. aasta edetabelis neli kohta, olles 296. kohal. QS-i akadeemilise maine uuringu kohaselt on Tartu Ülikool rahvusvaheliselt kõige tuntum. Tartu Ülikoolil on ka maailmatasemel õppejõudude ja üliõpilaste suhe, mille poolest asub maailmas 91. kohal.

Vilniuse Ülikool on nagu eelmiseski edetabelis maailma ülikoolide seas 400. kohal. Ülikool omab Balti regiooni kõrgeimat tuntust tööandjate seas, kus asub 348. kohal. Tööandjate maine on Balti riikide jaoks suhteliselt tugev, sest viis ülikooli on selle näitaja poolest maailma 500 parima hulgas. Seitsme Balti ülikooli puhul paranes näitaja keskmiselt 54 positsiooni võrra.