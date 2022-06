Jutt kõrghariduse tähtsusest ei lohuta lihttööle sunnitud haritud naisi

Ta tõi välja, et haritumad inimesed võivad teistest kultuuridest pärit inimesi paremini mõista, mis on eelduseks nii headele inimeste vahelistele suhetele siseriiklikult kui ka tihedamatele rahvusvahelistele suhetele. Kuid keskuse ekspert rõhutas, et kõrgharidus toob ka riigile majanduslikku kasu – see on inimvara kõrgem väärtus, maksutulud, valitsukulude kokkuhoid tervise- ja sotsiaalkuludelt. Ta näitas, et ka matemaatiliselt on võimalik tõestada kõrghariduse mõju tootlusele ja majanduse kasvule.