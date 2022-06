Alar Karis: tark rahvas oskab ja soovib õppida kogu elu jooksul

Karis tõi esile, et targast rahvast rääkides on ta pidanud silmas just oskust ja soovi õppida kogu elu jooksul. «Seda seetõttu, et kui õppida, kaasneb vahetute teadmiste ja oskustega enamasti ka mõtlemis- ja analüüsioskus, avardub maailmavaade ja paraneb suutlikkus tulla toime keerukate olukordadega,» selgitas president Karis.

Riigipea märkis, et ehkki statistika osutab, et täiskasvanute õppimishimu on Eestist suurem vaid Põhjamaades, võib näha ka andmeid, mis teevad muret, sest kõige enam täiendatakse end suurlinnades ja kõige enam õpivad juurde need, kellel juba on kõrgharidus. «Ühiskond ei võida, kui majanduslikult ja hariduslikult vastanduvad Tallinn-Tartu ja ülejäänud Eesti, kõrgelt koolitatud inimesed ja ülejäänud rahvas. Viimane aastakümme on mitmel pool maailmas, ka Eestis, näidanud, kui lõhestavaks võivad ühiskonnas kasvada lõhed, kui neid õigel ajal ei siluta,» rõhutas riigipea ja lisas, et hariduslõhe võib tekitada ja võimendada muid erinevusi ühiskonnas.