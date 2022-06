Erasmus+ õpirändele pühendatakse erikujundusega 2-eurone münt

Mündi tiraaž Eestis on 1 000 000, mündikaartide tiraaž on 12 000 ja üks kaart maksab 12 eurot

Müntide ja mündikaartide müük algab 1. juulil kell 9 Omniva e-poes, Eesti Panga muuseumipoes on need saadaval alates 12. juulist

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noorsootöö- ning spordivaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ja ühendada erinevaid kultuure.

2-eurosed pühendusmündid on ringlusse lastavad käibemündid, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat. Mündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. See tähendab, et neid võib kasutada ja tuleb vastu võtta nagu mis tahes muid euromünte.