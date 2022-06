Riigikontroll: gümnaasiumivõrgu korrastamine vajab selgeid kriteeriume

Riigikontroll leiab, et HTM peaks välja töötama nii keskhariduse kvaliteedi kui ka kättesaadavuse kohta selged kriteeriumid, mis oleks gümnaasiumi pidamise või sulgemise aluseks. Aruande tegemise käigus selgus, et mitmel pool polnud kohalike omavalitsuste jaoks üheselt arusaadav, milliseid muutusi gümnaasiumivõrgu korrastamine hariduse kvaliteedis kaasa tooma peaks. Just selged keskhariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse nõuded - seal hulgas transpordi ja majutuse kohta - peaks olema gümnaasiumivõrgu korrastamise keskmes.

Riigikontrolli hinnangul tuleks üldkeskhariduse õppekohtade tagamine anda ühe vastutaja kätte. Senine, kompromisslahendusena seadustatud riigi ja kohalike omavalitsuste jagatud vastutus ei toeta gümnaasiumivõrgu korrastamise otsuste langetamist. Vastutuse määramine konkreetsele osapoolele ei tähenda teistelt osapooltelt koolipidamise õiguse kaotamist. Küll aga looks ühe kindla eestvedaja olemasolu paremad eeldused sisuliseks koostööks. Lisaks on vaja ministeeriumil ja omavalitsustel jõuda kokkuleppele, kui palju üldkeskhariduse õppekohti on maakonniti tarvis ning mil moel need kohad tulevikus soovijatele tagatakse.

Vaja on üksikasjalikku kava

Riigikontroll juhib tähelepanu, et tuleks paika panna üksikasjalik gümnaasiumivõrgu korrastamise kava. See sisaldaks gümnaasiumite arvu ja asukohti maakondade ja omavalitsuste kaupa. Lisaks peaks selline kava täpsemalt näitama, millised on keskhariduse ja kutsehariduse lõimimise võimalused. Kuna gümnaasiumivõrgu optimeerimisel muutub õpilaste koolitee pikemaks, on gümnaasiumivõrgu korrastamisel oluline tagada toimivad transpordiühendused ja majutusvõimalused. Praegu puudub kindlus, et transpordi- ja majutuskorraldus võimaldab kõikidel soovijatel riigigümnaasiumis õppida.

HTM on alates 2005. aastast tellinud ja koostanud koolivõrguprognoose kohalike omavalitsuste koolivõrgu korrastamise otsuste toetamiseks ja suunamiseks. Neis on võetud arvesse rahvastikumuutusi ning kokkuleppelisi nõudeid. Viimase, perioodil 2013–2014 koostatud prognoosi kohaselt võinuks juba 2020. aastaks olla Eesti jaoks piisav, kui põhikoole oleks kokku 352 ning nn puhtaid gümnaasiume 44–58. See prognoos on olnud ka aluseks koolivõrgu korrastamise investeeringute toetamisel perioodil 2014–2020, gümnaasiumite arvu realistlikuks sihiks hindas HTM siiski umbes saja gümnaasiumi.