Rakveres valmis kaks miljonit eurot maksnud põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus

Madissoni sõnul on hoone ruumiplaneeringult kõrgete lagedega ja väga avarate klassidega. Tänapäevase lahendusega paistab silma ka garaažiosa katus, mis on kaetud üha rohkem kasutust leidvate kukeharjamattidega.

Valminud objekti üheks keerukama osana tõi Revin Grupi juhataja välja valgustite ja tehnoloogiliste seadmete tellimine. «Mõlemal juhul avaldasid mõju nii koroonaviirus kui ka Ukraina sõda, mistõttu ei olnud täpset infot tarnegraafikute kohta. Ent nagu öeldakse: ületamatuid olukordi ei ole! Hangitud seadmed on kõrgtehnoloogilised, selliseid tavalistes töökodades ei kohta,» tähendas Madisson, lisades, et uuel hoonel on lisaks muule oma 12-kilovatine päikesepaneelide park.