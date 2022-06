TalTech pakub uut näitust ülikooli arhitektuurist ja inimestest

Nii tähistab ülikool oma jõudmist Mustamäele, olles toona linnaosa esimene asukas seni hoonestamata liivaluidetel ja männisaludes. Näitusel saab ülevaate alates aruteludest 1962. aastal ja esimeste hoonete valmimisest 1970. aastate alguses kuni tänapäevani. Samuti sellest, kuidas üliõpilased ja õppejõud on nendes ruumides õppinud ja õpetanud, Mustamäe mändide all sporti teinud, ühiselamutubades elanud, aulas ja klubides pidutsenud.

Näiteks on ülikooli aulas toimunud lisaks teadus- ja õppesündmustele ka paljud Eesti muusika tähtsündmused alates Arvo Pärdi «Tabula rasa» maailma esmaettekandest kuni džäss-rock kontsertideni, rääkimata kaadritest filmis «Mehed ei nuta». Aula koos kaldauditooriumiga on 1960. aastate inseneriteaduse tippsaavutus ning selle akustikat peeti toona üheks parimaks Eestis.

Näituse kuraator ja arhitektuuriajaloolane Epi Tohvri kutsub kuni detsembrini avatud näitusele, kinnitades, et Mustamäe ülikoolilinnak on angloameerika tüüpi akadeemiline kampus, mis on tänapäevani üks parimaid ja terviklikumaid õppekeskkondi Eestis.