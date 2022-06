Põllumehed soovivad suunata mudilasi maasikaid kasvatama

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles, et kui Joosepi talu noorperemees helistas ja pakkus lasteaedade jaoks tasuta maasikataimi, ei mõelnud ta kaua. «Anname lasteaialastele võimaluse enda peenralt saada suvist marjasaaki. Ühtlasi õpetab see lapsi hoolitsema taimede eest ja mine tea ehk väikesed aednikud mõjutavad läbi selle tegevuse oma vanemaid ning järgmine aasta on mõnes koduaias endal maasika- või köögiviljapeenar olemas,» ütles Sõrmus.

«Lapsed on meie tulevik ja on väga oluline, et nad mõistaksid juba varajases eas, millise töö ja vaevaga toit nende lauale jõuab. Lisaks on neil nüüd võimalus ise olla aednikud-põllumehed ja kasvatada endale kõige magusamaid maasikaid,» rääkis Roositalu. «Lastele on huvitav ja kindlasti väga hariv praktikas näha ja ise kogeda kuidas maasikaid kasvatatakse ning taimede eest hoolitsetakse. Eriti ägedaks teeb kogu protsessi see, et tegu on maasika frigotaimedega ja esimesi marju saab noppida juba suve teises pooles.»