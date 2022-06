Kohtla-Järve Järve koolist saab uuest õppeaastast riigikool

Minister Liina Kersna sõnul on Järve kooli riigile üleandmine oluline samm eestikeelse hariduse tegevuskavast, mis aitab eestikeelse hariduse viia regioonis paremale järjele. «Põhiharidus on ja jääb kohaliku omavalitsuse vastutada. Kohtla-Järve Järve kool riigistati eestikeelse hariduse tegevuskava ekspertgrupi ettepanekul selleks, et eestikeelne haridus valdavalt venekeelses piirkonnas oleks tugevam. Järve kool on teinud väga head tööd, aga me tahame anda neile hoogu juurde, et eestikeelne haridus Kohtla-Järvel oleks väärtustatud ja kindlatel alustel,» ütles minister.