Selgusid August Rei esseekonkursi tänavused parimad noored

Konkursi žüriisse kuulunud riigikogu liikmest ajaloo populasriseerija Jaak Juske tundis heameelt, et noored on avastanud Rei rolli Eesti ajaloos. «Rahvusväeosade ühe loojana seisis Rei selle eest, et Eestimaa inimesed oleks Esimese maailmasõja lõpukeerises kaitstud. Hiljem teenis Rei Eestit riigivanema, Tallinna linnavolikogu esimehe ja diplomaadina. Aga paraku oli Rei sunnitud ka nägema, kuidas Teises maailmasõjas võõras võim vallutas kodumaa ja meie inimesed olid sunnitud põgenema terrori eest välismaale. Ta ei kaotanud usku iseseisvasse Eestisse ning koos aatekaaslastega hoidis pikki aastaid Eesti omariiklust eksiilvalitsuse juhina – peaministrina presidendi ülesannetes,» rääkis Juske.