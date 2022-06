Tallinna Tervishoiu Kõrgkool pakub Ukraina õdedele rakenduskõrgharidusõpet

Alates sõja puhkemisest on Eesti üheks tuliseks teemaks sõjapõgenike võimalused töömaastikul. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hingeasjaks on Eesti toimiv tervishoiusüsteem, mistõttu on kõrgkoolid koos haridus- ja teadusministeeriumiga alates sõja puhkemisest otsinud võimalusi ja valmistunud Ukrainast Eestisse saabunud tervishoiutöötajate koolitamiseks ning nende pooleli jäänud tervishoiu- ja meditsiinihariduse jätkamise toetamiseks. Sellega seoses pakub kõrgkool tänavu sügisest rakenduskõrgharidusõppe omandamise võimalust neile Ukraina kutseharidustasemega õdedele, kes saavad Eestis ajutist kaitset. Õppeaeg kestab umbes kaks aastat ning võib pikeneda kuni ühe aasta eesti keele õpingute arvelt.