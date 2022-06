Tartus tunnustatakse Eesti kõige rohelisemaid koole ja lasteaedu

Rohelise kooli programmi koordinaatori Eeva Kirsipuu-Vadi sõnul on väga rõõmustav näha, et mitmendat korda märgise pälvivad koolid ja lasteaiad jõuavad enda tegevustes ka kogukonnaliikmeteni. «On rõõm lugeda, kuidas lasteaedade ja koolide keskkonnategevuste mõju jõuab järjest enam kodude ja kogukonnani - see ongi üks rohekooli programmi eesmärkidest. Mitmed õpetajad tõid näiteid, et lapsevanemad ei olnud varem ühe või teise keskkonnaküsimuse peale mõelnudki ning lapselt saadud info ja uued seosed igapäevaste valikutega olid mõtlemapanevad. Väikese inimese eeskuju võib olla väga suur ning läbi selle avardub ka teiste pereliikmete silmaring. Laiemas pildis on õpilaste perede kaasamine ülioluline osa meie keskkonnahariduse väljakutsetest.»

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille eesmärk on süsteemselt ja jätkusuutlikult integreerida keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja käitumist kooli või lasteaia tegevustesse. Eestis on praeguseks Rohelise kooli programmiga liitunud umbes 180 kooli ja lasteaeda, sealhulgas mitu huvikooli. Üle maailma on võrgustikus 72 riiki ja kokku üle 59 000 õppeasutuse. Programmi juhib Taanis asuv Foundation of Environmental Education (FEE), Eestis on tegevuste koordinaatoriks Tartu loodusmaja.