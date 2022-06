Ministeerium rahustab EKREt: eesti lastest ei saa venestamise tööriist

Rass kommenteeris seda väidet, et kehtiva koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt on lasteaiapidajal õigus kehtestada rühmades 100 protsendi ulatuses ka muu õppekeel. «Mitmed kohalikud omavalitsused on seda võimalust vene õppekeelega lasteaedu või rühmasid luues ka kasutanud. Seaduseelnõu sellist võimalust aga ei anna, öeldes, et hiljemalt aastaks 2027 peavad kõik tänased vene õppekeelega lasteaiarühmad tagama 50% ulatuses nädalasest õppe- ja kasvatustegevuse mahust õppe eesti keeles,» toonitas Rass.

«Seega ohtu, et eestikeelseid lasteaedu poolenisti muukeelseks tegema hakatakse, eelnõu ei kujuta,» lausus Rass ja lisas, et vastupidi väidetule on eelnõu väljatöötamise eesmärk see, et tänased vene õppekeelega lasteaiad saaksid toetada laste emakeelt, ent pakkuda neile 50 protsendi ulatuses ka eestikeelset õpetust.

Rass lisas, et ministeerium on selgelt öelnud, et kui lapsevanem soovib, et tema laps saaks õpet ainult eesti keeles, peab kohaliku omavalitsuse üksus pere soovidega arvestama ning lapsele täielikult eestikeelse lasteaiakoha tagama. «Teist õppekeelt saab lasteaias või rühmas kasutada ainult juhul, kui kõik lapsevanemad on selleks soovi avaldanud ning tingimusel, et lasteaias või rühmas, milles teist õppekeelt kasutatakse, tagatakse vähemalt 50% ulatuses ka eesti õppekeel,» rõhutas Rass.