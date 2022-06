Avanes noore õpetlase stipendiumi taotlusvoor keskharidusega noortele

«Julgustame kõiki koolilõpetajaid üle Eesti kandideerima, sest noori, kelle unistuste ülikool asub välismaal, on igas koolis,» rääkis stipendiumi algataja ja nõukogu esimees Tõnu Pekk.

Noore õpetlase stipendium on Eesti ettevõtjate, haridus- ja teadusministeeriumi ning haridus- ja noorteameti koostöös väljaantav stipendium. Stipendiumiprogrammi eesmärk on toetada ühekordse stardirahaga Eestist pärit andekate keskharidusega noorte bakalaureuse tasemel õpinguid tunnustatud välisriigi kõrgkoolides.

Eesti ettevõtjate toel viimased 18 aastat välja antud stipendiumi on praeguseks makstud 228 noorele. Kõige populaarsem sihtriik seniste stipendiaatide seas on Ühendkuningriigid, aga mindud on ka näiteks Ameerika Ühendriikidesse ja Hollandisse.