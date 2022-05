Teko - tugev alus gastronoomiamaailma

Tallinna Teeninduskooli kõige popim suund on koka eriala ning kool pakub superkogemust noorte kokkade koolitamiseks. Keskhariduse baasil õpe toimub koostöös Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu ning Külalislahkuse Klastriga, kaasatakse 14 tippkokka ning samuti lisatakse esimest korda programmi mentorlus, et tagada õppurite areng ning soov edasi pürgida. Igal õpilasel on kursusel olevate peakokkade seas ühe mentor, kellelt saab tugeva toe omandamaks gastronoomiamaailmas esimesed teadmised. Terve õppeaasta jooksul toimuvad õpingud nii laboriköökides kui ka praktikal restoranides. Läbiva õppekava seas on esmaste oskuste-teadmiste moodulid, näiteks menüü koostamine ja toiduvalmistamise kalkulatsioonid. Juurde lisanduvad kaunistamine ja serveerimine ning eritoitlustuse moodulid lisaks muule põnevale. Rohkem infot kogu kursuse kohta ja õppekava osas täpsemalt leiab siit.

Eriliseks teeb kooli lisaks külalislahkusele Teko roadshow, mille raames õpetavad Tallinna Teeninduskooli õppurid üldhariduskoolide õpilastele toitude ja kondiitritoodete valmistamist, lisaks toimub 7ndal juunil kooli õuel tänavatoidufest, kus pakutakse teise kursuse kokkade poolt isuäratavaid street food toiduelamusi. Põnevust lisavad esimese kursuse kokkade poolt valmistatud kastmed, mida saab koju kaasa soetada ning valik on lai -pestost chimichurrini. Tänavatoidufesti eesmärk on tuua õpingud võimalikult klientide lähedale ning võimalus on õppijatel saada otsest tagasisidet. Õpetaja on nõudmistes üks, kuid väliskliendi tagasiside ja tähelepanekud teised ning võib öelda, et oma neutraalsuses ja otsekohesuses võib-olla väärtuslikumadki.

Peale põneva Teko roadshow ning tänavatoidufesti toimub 8ndal juunil inglise keele mooduli arvestamine. Sel päeval on kooli õpperestorani saalis teenindus ja töö ainult inglise keeles. Eesmärgiks on anda õpilastele nii tugev inglise keele oskus, et hakkama saaks igaüks ka väljaspool kodumaad. Menüü on ahvatlev ning Teko ootab kõiki!