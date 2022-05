Riik soovib suurendada omavalitsuste digivõimekust noorte valdkonnas

«Planeeritavate tegevuste abil on meil hea võimalus arendada noorsootöötajate ja noortekeskuste võimekust, et üha rohkem kasutataks enda töös uuenduslikke vahendeid ja süsteeme. Projekti käigus saavad noorsootöötajad vajalikud pädevused, et toetada noori kiiresti arenevas maailmas, pakkudes noorsootöö teenust e-keskkondades ning olles valmis lahendama ettejuhtuvaid probleeme digitehnoloogia abil,» sõnas haridus- ja noorteameti nutika noorsootöö suunajuht Roger Tibar. «Tahame seda kõike teha koos sihtgrupiga. Seega juba sel sügisel võib oodata vähemalt 100 noorele suunatud häkatoni, mille abil soovime luua just sellise kaasamiskeskkonna noortele, kus nad ka päriselt tahaksid käia,» sõnas Tibar.