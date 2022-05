Alustavad koolijuhid on oodatud kandideerima koolijuhtide arenguprogrammi

Alustavate koolijuhtide programm on mõeldud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste juhtidele, kes on selles ametis esimest korda. Pea aasta kestev programm aitab koolijuhi ametis alustanutel leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi ja kasvatada oma ametipädevust.

Haridus- ja noorteameti koolituskeskuse projektijuht Annika Link rääkis, et igal aastal võtab vastu väljakutse asuda juhtima mõnd haridusasutust hulk uusi haridusjuhte, kes on valmis panustama oma piirkonna haridusellu ning soovivad, et Eesti haridusvaldkond oleks tervikult hästi juhitud. «Värskelt alustanud koolijuhid peavad oluliseks kvaliteetset haridust ja turvalist õpikeskkonda õpilastele, aga ka toetavat ja ühtehoidvat tööperet. See konkreetne programm toetab nende sisselamist,» rääkis Link.

Noarootsi kooli juht Signe Matteus, kes on alustavate koolijuhtide arenguprogrammi viimasest ehk seitsmendast lennust, täiendas, et see kooliaasta on olnud nagu ameerika mäed – võimsate tõusude, siis väikeste mõõnade ja taas tõusudega. «Värske koolijuhina käivitasin ma endas aktiivse ideede genereerija, asumaks koolis muutusi ja uuendusi ellu viima. Arenguprogrammi lektorid, klassijuhataja, mentor ja coach aitasid aga seada ja hoida fookust, ikka selleks, et püsida reel ning tegutseda tarmukalt.»