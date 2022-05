Suvi on tulekul ning peredel on puhkuse ajal rohkem aega koos lastega muuseume külastada. Muuseumid on viimasel aastakümnel järjest rohkem hakanud mõtlema sellele, kuidas põnevat külastust pakkuda ka lastele: loodud on mitmeid interaktiivseid või „käed-külge“ eksponaate, pakutakse muuseumimänge, töölehti jms. Mida saavad aga lapsevanemad teha, et muuseumikülastus jääks lapsele kauaks meelde ning pakuks ka uusi teadmisi?