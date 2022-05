Huvihariduse ühendused: kiirtestide hange aitas koolid avatuna hoida

«Mõistame, et sellel hankele on vaja anda õiguslik hinnang, kuid antud olukorras oli tegemist vajaliku tegutsemisega kriisiolukorras. Huvihariduse roll noorte vaimsele tervisele on asendamatu ja kriisisituatsioonides ongi juhi ehk ministri roll võtta vastu kiireid, kuid hädavajalikke otsuseid,» seisab pöördumises, millele on alla kirjutanud Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Erahuvialakoolide Liit, Eesti Huvikoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Muusikakoolide Liit ja Eesti Teadushuvihariduse Liit.