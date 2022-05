Pärnu Päikese kooli ehitus on jõudnud hoone sisustamiseni

Rõugu tänav 8A kinnistusel on valmimas põneva kärjekujulise arhitektuuriga koolimaja, mis on aga palju enamat kui pelgalt õppehoone – Päikese kooli uus maja on kompetentsikeskus, mis loob toimetuleku- ja hooldusõppekava õpilastele hariduse omandamiseks ning toetavate teenuste pakkumiseks sobivad võimalused.

Uude ühekorruselisse koolihoonesse, millel pikkust 72,5 ja laiust 33,2 meetrit, tulevad klassid kuni poolesajale toimetuleku ja hooldusõppe õpilasele.

Koolimajas leiavad koha mitmed eriotstarbelised klassiruumid, nagu klassid individuaaltööks, käsitöö- ja muusikaklassid, muusikateraapia ruum, eraldi ruum personalile, metoodiliste materjalide ruum, raamatukogu, tunnetustuba, ruumid eripedagoogile ja füsioterapeudile, mullivanniga tuba, vibroakustilise voodiga ruum ning multifunktsionaalne ruum, mida saab kasutada aula ja võimlana.

Kuna hoone on kenasti püsti, on uue koolimaja ehitusjärg jõudnud sisetööde ja sisustamiseni. Näiteks köögitehnika – toitlustus toimub oma koolihoones – on Pärnu Päikese kooli direktori Marju Trumsi sõnutsi juba paigas.

Samm-sammult seatakse paika ka muu sisustus, mille hulgas on Päikese kooli spetsiifikat arvestades nii mõndagi erilaadset, mida teistes üldhariduskoolides pole.

«Meie kooli õpilaste õpe toimub läbi praktiliste tegevuste ja kogemuste,» räägib direktor. «Seetõttu on uude majja plaanitud parimad võimalused käelisteks, kehalisteks ja meelelisteks tegevusteks. Vajalike toetavate teenuste pakkumiseks on omapoolse panuse andnud Jaak Gross, kelle leiutatud ja patenteeritud grossingusüsteem on suureks abiks meie liikumispuuetega õpilastele füsioteraapia tegemisel.»

Trumsi selgitas, et rehabilitatsiooni-grossing on ühtaegu nii liikumistegevuste õpetamine kui ka treening, mille eesmärk on parandada inimese liikumisvõimet.

«Seda tehakse lihtsustatud-kergendatud liigutusmudelite varal,» ütles ta. «Grossingu metoodika ja süsteemi väljaarendanud endine iluuisutaja ja iluuisutamistreener Jaak Gross jagab selle omapärase jõu- ja treeninguaparaadi leiutamise au oma pereliikmetega. Pärnus käis ta ehituse ajal Päikese koolis ise kohapeal vaatamas, kuhu grossingusüsteem üles pannakse. Kui maja on valmis, siis tuleb ta meid juhendama-õpetama, kuidas rehabilitatsiooni-grossingut õpilastega teha. Seni nähtu ja kogetu põhjal võin öelda, et grossing on ka hea tuju teraapia. Hea tuju ja enesetunne käib kindlalt selle seadeldise kasutamise juurde. Nii et ühest küljest on grossing lastele lõbus ja emotsionaalset rahulolu pakkuv liikumisviis, teisalt aga väga intensiivne treening.»

Ühes uue õppehoonega on Rõugu 8A õuealale valmimas meelteaed. Meelteaed on teraapiliste omaduste ja eesmärgiga õueala, mis aitab edendada lapse heaolu ja emotsionaalset tasakaalu ning arendada tema füüsilisi ja sotsiaalseid oskuseid.

«Õpilased saavad meelteaias ise aiatöödele käsi külge panna, ent nad võivad ka piirduda ümbritseva roheluse ja värvide nautimisega. Meelteaias on rakendatud kõik viis meelt: nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ja maitsmine, sest just meeltega tunnetab laps ruumi enda ümber,» kirjeldas Trumsi.

Kuna Pärnu linnas ja maakonnas on Päikese kool ainuke eesti- ja venekeelne toimetuleku- ja hooldusõpet pakkuv haridusasutus, toetavad uue kooli ehitust lisaks Pärnu linnale ka maakonna omavalitsused läbi Pärnumaa omavalitsuste liidu.

Õppehoone ehitamise kogumaksumus on 4,1 miljonit, millest suurima osa moodustab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) investeeringutoetus hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamise meetmest.

Päikese kooli uue koolimaja arhitektid on arhitektid on Jane Teresk ja Alice Philips. Hoonet ehitab osaühing Optimus Ehitus.

Meelteaia on projekteerinud osaühing Kivisilla, selle rajamist toetab ERF läbi projekti «Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse». Meelteaia rajab osaühing Rohenurk.