Swedbank toetab 30 000 euroga noorte spordialgatusi

«On rõõm näha, et meie taotlusvoor astub ühte jalga ühiskonnas toimuvaga – nii tuli meile seekord näiteks mitu projekti, kus üheks eesmärgiks oli Ukraina ja Eesti laste lõimimine spordi kaudu,» rääkis Swedbanki spordiklubi juht ja komisjoni esimees Ardo Pajur. «Otsuseid tehes vaatasime, et läbimõeldud projekti veaks pühendunud meeskond, kaetud oleksid erinevad spordialad ja regioonid ning tuge saaks nii varustuse ostmiseks kui ka korralduskuludeks. Laekunud taotlustest on näha, et ideid ja teotahet noorte spordi juurde toomiseks jagub küllaga,» lisas Pajur.