Eesti Iluteeninduse Erakool pakub väärt teadmisi ning tugevat praktikat

Eesti Iluteeninduse Erakool peab oluliseks tagada võimalust õppida iluteeninduse valdkonna erialasid. Kool soovib, et iga õpilane tunneks end koolis turvaliselt ja hinnatuna ning leiab, et õppimine peab olema õpilasele meeldiv protsess. Õppetöö läbiviimisel lähtutakse võimalusel ka õpilaste endi soovidest. Kvaliteetse õppe saavutamiseks on kool loonud erinevaid õppekeskusi Tallinna erinevatesse piirkondadesse. Üks asub Lootsi 10/1 ( Kochi Aidad, 2 korrus) ning teine Kadaka tee 56a ( Kadaka Selver,2 korrus), asukohtade puhul on oluliseks peetud, et õppekeskond oleks õpilastele lähedal.