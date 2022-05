Venekeelsed koolinoored näevad dokumentaalnäidendit Ukraina sõjast

«See näidend toob jõuga koju selle kannatuse, mida inimesed Ukrainas läbi elavad. Ma arvan, et see on oluline kogemus kõigile, aga eriti venekeelsetele noortele,» vahendas linnavolikogu Ossinovski sõnu. «Just seepärast pakkusime seda võimalust esimeses järjekorras venekeelsetele gümnasistidele.»

Mõte pealinna gümnaasiuminoortele lisaetenduste tellimisest tekkis Ossinovskil pärast seda, kui ta oli ise sama lavastust vaatamas käinud. Samas on tema sõnul selge, et üks teatrietendus ei lahenda infoväljade eraldatuse probleemi.

«Siiski saame koostöös õpetajatega astuda väikese sammu ühise ruumi loomiseks,» lisas Ossinovski.

Vaba Lava teatrijuhi Märt Meose sõnul on võimalus lavastust just Eesti vene õppekeelega koolide õpilastele mängida eriliselt oluline.

«Seda kogemust on neile noortele praegu hädasti vaja,» selgitas ta ning tunnustas Tallinna linnavolikogu ja Jevgeni Ossinovskit kiire reageerimise eest võimaluse organiseerimisel.

Etenduste eest tasub Tallinna linnavolikogu oma eelarvest ning see on õpilastele tasuta. Kokku on etendustele tulemas üle 600 õpilase vähemalt 14 koolist.

Julia Augi loodud «Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt» on lavastus sõjast. Sellest, mis Ukrainas toimub. Sellest, kuidas sõda algas. Sellest, mis saab inimestest, keda sõda lahutab. Mida nad näevad, mida nad tunnevad ja mida nad mõtlevad. See on dokumentaalne tõend kirjades, mida Ukrainas ja Venemaal viibivad sõbrad üksteisele iga päev kirjutavad.