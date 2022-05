Üliõpilasi oodatakse arvestusalaste uurimistööde konkursile

Arvestusalaste uurimistööde konkursile on oodatud kõik valdkonna doktori-, magistri-, bakalaureuse- ning lõpu- või muud kirjalikud tööd, mis käsitlevad ja lahendavad aktuaalseid teoreetilisi või praktilisi majandusarvestuse probleeme ning sisaldavad oluliste probleemide analüüsi, lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist. Konkursi tähtaeg on 30. juuni ning võitjad kuulutatakse välja sügisel.

Uurimistööde konkursi eesmärk on kutsuda üles kirjutama lõputöö rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ning Eesti Siseaudiitorite Ühingu soovituslikel uurimisteemadel, kuid peale soovituslike teemade on konkursile oodatud ka uurimistööd, mis käitlevad uudseid lähenemisi või praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel, ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele.

Igal aastal esitatakse konkursile mõnikümmend põnevat ja tugevat lõputööd, mis kandideerivad erinevates kategooriates. Tänavu on esmakordselt auhinnafondi suurus üle 3000 euro, mis jagatakse seitsme erineva kategooria vahel. Lisaks panustab PwC Estonia juba teist aastat eriauhinnaga, mille väärtus on 439 eurot.

«Viimastel aastatel on arvestusalaste uurimistööde konkursile saadetud palju kõrge kvaliteediga töid. Ootame ka tänavu kõiki tugevaid arvestusalaseid lõputöid konkursile kandideerima ning juhime tähelepanu, et juba selle aasta konkursi kutse on hea sisend ka järgmise aasta lõpetajatele, kes alles otsivad põnevat ja vajalikku lõputöö teemat,» selgitas rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik Mirjam Suurekivi.