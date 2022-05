Peaminister tunnustas õpilasfirmade võistluse parimaid

«Mulle on alati meeldinud õpilasfirmade tegutsemisjulgus ja sihikindlus. On väga innustav kohtuda noortega, kes mõtlevad suuremalt, kui minu gümnaasiumiajal üldse võimalik tundus. Meie noored oskavad mõelda tõeliselt globaalsel ja kestlikult,» sõnas Kallas. «Usun, et selliste noortega saab ettevõtlik ja loov olema mitte ainult Eesti vaid kogu maailma tulevik,» lisas ta.