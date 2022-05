30 kooli üle Eesti näitasid eeskuju hoovimängude mängimisel

«Oleme südamest tänulikud kõigile, kes kampaania üleskutsest osa võtsid ja hoovimänge lastele tutvustasid. Oluline ei ole, kas ja kes võidab, vaid see, et loome võimalused lastel hoovimänge õppida ja lõbusalt sõprade ja perega koos õues aega veeta. See rõõm liikumisest ja koos mängimisest paistis kõikides videotest hästi silma,» sõnas tervisekassa tervise edenduse peaspetsialist Gerda Palts.

«On näha, et mänge on sageli edasi antud suusõnaliselt. Kõige enam eripärasid on näiteks mädamuna reeglites, kuid tekkinud on ka uusi variatsioone mitmetest teistest levinud hoovimängudest. Lisaks peegeldus videotest ka piirkondade vahelisi erisusi. Näiteks laste peitusemängu trihvaa puhul kasutati erinevaid nimesid ja kirjapilti, esindatud olid lisaks trihvaale veel uka-uka, ukakas ja tukikas,» märkis Gerda Palts.