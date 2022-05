Pagulasabi on rahaliselt toetanud 1385 sõjapõgenikust lapse kooliteed

Pagulasabi kinnitusel on neile koolitoetuse väljamaksmiseks laekunud 1465 taotlust ning neist on rahuldatud 1048. See tähendab, et rahalist toetust on saanud kokkku 1385 last kogusummas 69 300 eurot. Ülejäänud taotluste osas on käimas andmete ülevaatamine ja kontroll.