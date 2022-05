Riik panustab Eesti ja Ukraina noorte lõimumislaagrite heaks 2,8 miljonit

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul võimaldavad noortelaagrid Ukrainast pärit noortel koos Eesti noortega sisukalt vaba aega veeta ning õppida eesti keelt ja tutvuda üksteise kultuuriruumiga. «Meie eesmärk on toetada Ukrainast tulnud lapsi ja noori, et nad saaksid siin turvaliselt oma igapäevaelu ja ka haridusteed jätkata,» selgitas minister Kersna. «Noortelaagrid on kindlasti hea võimalus uute sõprade leidmiseks ja eesti keele harjutamiseks, et jätkata sügisel õpinguid Eesti koolides.»