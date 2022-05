Mondo Maailmakooli haridusseminar toob kokku Eesti ja Ukraina õpetajad

Üleilmsed kriisid toovad kaasa ootamatuid muutusi ja määramatust ning see puudutab ka Eesti haridussüsteemi. Hästi toimiva mitmekultuurilise klassi- ja kooliruumi loomiseks vajavad nii õpetajad kui koolijuhid tuge ja oskusi. Eriti oluline on toetada Ukraina ja Eesti õpetajate koostööd ühise väärtusruumi loomisel.

«Väga paljudes koolides on juba tööl ukrainakeelne õpetaja, nii et õpilased tunnevad end üpris hästi. Aga väga on vaja süsteemi või platvormi, kus me saaksime omavahel kogemusi jagada,» sõnas Ukraina õpetaja Julia Stetsenko.